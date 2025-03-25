В Огайо арестован Стас Гринберг, владелец фирмы, помогавшей израильтянам купить недвижимость в США

Правоохранительные органы штата Огайо арестовали израильского предпринимателя Стаса Гринберга по подозрению в обмане банков и подаче ложных деклараций для получения кредитов.

Гринберг является сооснователем компании Vision&Beyond, созданной в 2018 году и помогавшей израильтянам приобрести недвижимость в США, в основном - в штатах Огайо и Техас.

Как сообщает "Калькалист", в 2024 году Гринберг и второй сооснователь Петр Гизонтерман прекратили выходить на связь, а сотрудники компании прекратили получать зарплату. В процессе ликвидации фирмы выяснилось, что недвижимость, купленная частью клиентов, не была записана на их имя, а недвижимость другой части клиентов была заложена без их ведома.