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Экономика

В Огайо арестован Стас Гринберг, владелец фирмы, помогавшей израильтянам купить недвижимость в США

США
Недвижимость
Мошенничество
время публикации: 25 марта 2025 г., 07:41 | последнее обновление: 25 марта 2025 г., 07:41
В Огайо арестован Стас Гринберг, владелец фирмы, помогавшей израильтянам купить недвижимость в США
Abir Sultan/Flash 90

Правоохранительные органы штата Огайо арестовали израильского предпринимателя Стаса Гринберга по подозрению в обмане банков и подаче ложных деклараций для получения кредитов.

Гринберг является сооснователем компании Vision&Beyond, созданной в 2018 году и помогавшей израильтянам приобрести недвижимость в США, в основном - в штатах Огайо и Техас.

Как сообщает "Калькалист", в 2024 году Гринберг и второй сооснователь Петр Гизонтерман прекратили выходить на связь, а сотрудники компании прекратили получать зарплату. В процессе ликвидации фирмы выяснилось, что недвижимость, купленная частью клиентов, не была записана на их имя, а недвижимость другой части клиентов была заложена без их ведома.

Экономика
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