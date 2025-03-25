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Экономика

БАГАЦ о финансировании колелей: "Суд может отменить отдельный параграф госбюджета"

Верховный суд/БАГАЦ
Харедим
время публикации: 25 марта 2025 г., 07:27 | последнее обновление: 25 марта 2025 г., 07:27
БАГАЦ о финансировании колелей: "Суд может отменить отдельный параграф госбюджета"
Flash90. Фото: Г.Йоханан

Высший суд справедливости (БАГАЦ), рассматривающий иск объединения студентов против финансирования колелей, приказал истцам внести изменения в исковое заявление и добавить в качестве ответчиков представляющие колели организации.

Иск касается добавок к финансированию колелей в госбюджетах 2023-2024 годов. Студенческое объединение утверждает, что речь идет о фикции. В отличие от иешив для неженатых студентов, которые получают бюджет для финансирования своей деятельности, колели для женатых студентов (аврехов) передают весь получаемый ими бюджет в виде стипендий аврехов, что, по утверждению студентов, противоречит закону, а также решению БАГАЦа о прекращении финансирования "харедим", не призывающихся на срочную службу.

Судья Яэль Вильнер пояснила: "Здесь возможно существенное сокращение бюджета определенной организации, а эта организация не представлена в зале суда. Это весьма проблематично".

Вильнер также отметила, что в рамках иск суду не обязательно отменять закон о государственном бюджете, достаточно отменить параграф бюджета.

Экономика
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