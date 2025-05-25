Компания Microsoft уволила программиста за антиизраильский дебош на конференции Build 2025
Программист Microsoft Джо Лопес, который прервал антиизраильскими криками из зала выступление генерального директора компании Сатьи Наделлы на ежегодной конференции Microsoft Build 2025, уволен из компании.
Лопес обвинил работодателя в "причастности к проводимому Израилем геноциду палестинцев", он скандировал "Свобода Палестине!" "Почему вы на рассказываете о том, как Microsoft убивает палестинцев, о том, что наши технологии используются при геноциде? Я отказываюсь участвовать в геноциде!" – кричал он, пока охрана не вывела его из зала.
Несколько дней назад компания признала, что оказала Израилю "экстренную технологическую помощь" после нападения 7 октября, направленную на поддержку усилий по освобождению заложников.
Признание компании последовало за предварительной проверкой, проведенной после протестов со стороны ряда сотрудников и пропалестинских активистов, подозревающих, что облачные сервисы и технологии искусственного интеллекта Microsoft использовались ЦАХАЛом для нанесения вреда гражданскому населению в секторе Газы.