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Компания Microsoft уволила программиста за антиизраильский дебош на конференции Build 2025

время публикации: 25 мая 2025 г., 10:22 | последнее обновление: 25 мая 2025 г., 10:39
Компания Microsoft уволила программиста за антиизраильский дебош на конференции Build 2025
AP Photo/Jeff Chiu

Программист Microsoft Джо Лопес, который прервал антиизраильскими криками из зала выступление генерального директора компании Сатьи Наделлы на ежегодной конференции Microsoft Build 2025, уволен из компании.

Лопес обвинил работодателя в "причастности к проводимому Израилем геноциду палестинцев", он скандировал "Свобода Палестине!" "Почему вы на рассказываете о том, как Microsoft убивает палестинцев, о том, что наши технологии используются при геноциде? Я отказываюсь участвовать в геноциде!" – кричал он, пока охрана не вывела его из зала.

Несколько дней назад компания признала, что оказала Израилю "экстренную технологическую помощь" после нападения 7 октября, направленную на поддержку усилий по освобождению заложников.

Признание компании последовало за предварительной проверкой, проведенной после протестов со стороны ряда сотрудников и пропалестинских активистов, подозревающих, что облачные сервисы и технологии искусственного интеллекта Microsoft использовались ЦАХАЛом для нанесения вреда гражданскому населению в секторе Газы.

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