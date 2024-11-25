Прибыль израильских банков с начала года - 22,6 млрд шекелей

Израильские банки завершили публикацию финансовых отчетов за третий квартал 2024 года, отчитавшись о рекордных прибылях.

За первые девять месяцев 2024 года прибыль "банковской пятерки" составила 22,6 миллиарда шекелей, что на 15,3% больше, чем в 2023 году.

Третий квартал банки завершили с прибылью 7,64 миллиарда шекелей, что на 30,6% больше, чем в последнем предвоенном квартале.

С начала года банки выплатили акционерам 2,5 миллиарда шекелей прибыли.