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Экономика

Прибыль израильских банков с начала года - 22,6 млрд шекелей

Финансы
время публикации: 25 ноября 2024 г., 22:53 | последнее обновление: 25 ноября 2024 г., 22:53
Прибыль израильских банков с начала года - 22,6 млрд шекелей
Hadar Youavian/FLASH90

Израильские банки завершили публикацию финансовых отчетов за третий квартал 2024 года, отчитавшись о рекордных прибылях.

За первые девять месяцев 2024 года прибыль "банковской пятерки" составила 22,6 миллиарда шекелей, что на 15,3% больше, чем в 2023 году.

Третий квартал банки завершили с прибылью 7,64 миллиарда шекелей, что на 30,6% больше, чем в последнем предвоенном квартале.

С начала года банки выплатили акционерам 2,5 миллиарда шекелей прибыли.

Экономика
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