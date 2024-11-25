x
25 ноября 2024
|
последняя новость: 22:01
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 ноября 2024
|
25 ноября 2024
|
последняя новость: 22:01
25 ноября 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

От $1350 за билет в Нью-Йорк и обратно: авиакомпания хайтекистов TechAir начала запись на рейсы

Авиация
Хайтек
время публикации: 25 ноября 2024 г., 21:48 | последнее обновление: 25 ноября 2024 г., 21:48
От $1350 за билет в Нью-Йорк и обратно: авиакомпания хайтекистов TechAir начала запись на рейсы
AP Photo/Alastair Grant

Созданная "Штабом хайтека" авиакомпания TechAir договорилась с одной из европейских авиакомпаний об аренде самолета вместе с экипажем, и начала предварительную запись пассажиров на рейсы в Нью-Йорк.

Согласно плану, рейсы будут осуществляться с января по март 2025 года три раза в неделю. Стоимость билетов в обоих направлениях на текущий момент – 1350 долларов в туристическом классе, 2600 долларов в премиум-классе и 5400 долларов в бизнес-классе.

Если авиакомпания останется в прибыли от продажи билетов, прибыль будет распределена между теми, кто обязался приобрести билеты в предпродажный период.

Как сообщает "Калькалист", несколько хайтек-компаний, входящих в "Штаб хайтека", дали обязательство купить десятки билетов для своих сотрудников. Вместе с тем, на текущий момент компания еще не начала продажи. Одним из препятствий является "закон Тиби", регулирующий права пассажиров в случае отмены или задержки рейса. В "Штабе хайтека" просят министерство транспорта дать TechAir освобождение от действия этого закона.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 31 октября 2024

"Калькалист": компании хайтека ведут переговоры о расширении авиасообщения с США