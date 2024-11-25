От $1350 за билет в Нью-Йорк и обратно: авиакомпания хайтекистов TechAir начала запись на рейсы

Созданная "Штабом хайтека" авиакомпания TechAir договорилась с одной из европейских авиакомпаний об аренде самолета вместе с экипажем, и начала предварительную запись пассажиров на рейсы в Нью-Йорк.

Согласно плану, рейсы будут осуществляться с января по март 2025 года три раза в неделю. Стоимость билетов в обоих направлениях на текущий момент – 1350 долларов в туристическом классе, 2600 долларов в премиум-классе и 5400 долларов в бизнес-классе.

Если авиакомпания останется в прибыли от продажи билетов, прибыль будет распределена между теми, кто обязался приобрести билеты в предпродажный период.

Как сообщает "Калькалист", несколько хайтек-компаний, входящих в "Штаб хайтека", дали обязательство купить десятки билетов для своих сотрудников. Вместе с тем, на текущий момент компания еще не начала продажи. Одним из препятствий является "закон Тиби", регулирующий права пассажиров в случае отмены или задержки рейса. В "Штабе хайтека" просят министерство транспорта дать TechAir освобождение от действия этого закона.