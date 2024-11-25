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Экономика

Курс валют в Израиле 25 ноября 2024 года: доллар резко подешевел, курс евро снизился незначительно

время публикации: 25 ноября 2024 г., 15:31 | последнее обновление: 25 ноября 2024 г., 15:31
Курс валют в Израиле 25 ноября 2024 года: доллар резко подешевел, курс евро снизился незначительно
Фото NEWSru.co.il

Банк Израиля сообщает, что в понедельник, 25 ноября, валютные торги завершились резким падением курса курса доллара США и незначительным понижением курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю.

Курс доллара снизился на 1,448% и составил 3,674 шекеля за $1. Курс евро снизился на 0,078% и составил 3,852 шекеля за €1.

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