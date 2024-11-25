Утвержден план выплаты компенсаций бизнесам за сентябрь-октябрь

Финансовая комиссия Кнессета утвердила новый план выплаты компенсаций бизнесам севера за косвенные убытки в результате военных действий за сентябрь-октябрь 2024 года.

Право на компенсацию имеют следующие населенные пункты:

Эвакуированные населенные пункты линии противостояния – все форматы компенсации

Неэвакуированные населенные пункты линии противостояния, населенные пункты Голанских высот и Верхней Галилеи – компенсация на основании зарплат работников или на основании оборота. Для бизнесов в туристической отрасли также "Красная программа" компенсации без ограничения суммы ущерба.

Кирьят-Ата, Кирьят-Бялик, Кирьят-Ям, Кирьят-Моцкин – компенсация на основании зарплат работников или на основании оборота.

Остальные населенные пункты Хайфского залива, населенные пункты Иорданской долины, Центральной и Нижней Галилеи, а также населенные пункты района Амаким, фигурирующие в восьмом дополнении к постановлениям – компенсация расходов.

Возможность подачи заявлений на получение компенсации будет открыта на портале Налогового управления со следующей недели.