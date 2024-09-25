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Экономика

"Кан-11": первый день операции "Стрелы севера" обошелся Израилю в 650 млн шекелей

время публикации: 25 сентября 2024 г., 00:20 | последнее обновление: 25 сентября 2024 г., 00:34
"Кан-11": первый день операции "Стрелы севера" обошелся Израилю в 650 млн шекелей
Abed Rahim Khatib / Flash 90

По данным телеканала "Кан-11", первый день операции "Стрелы севера" обошелся Израилю примерно в 650 миллионов шекелей.

Лиэль Кайзер, корреспондент "Кан-11", сообщила, что ее источники, "экономисты на ведущих должностях", полагают: если интенсивные атаки ВВС продлятся дольше 10 дней, правительству придется в третий раз увеличивать бюджет на 2024 год, что, в свою очередь, негативно отразится на кредитном рейтинге Израиля.

В сумму, прозвучавшую в вечернем эфире телеканала, эксперты оценили стоимость атак, осуществленных военно-воздушными силами 23 сентября. Согласно данным, опубликованным ЦАХАЛом, в операции был задействованы 250 самолетов, суммарно экипажи провели в воздухе 3000 часов, были атакованы более 1600 целей, было применено около 2000 ракет и авиабомб.

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