"Кан-11": первый день операции "Стрелы севера" обошелся Израилю в 650 млн шекелей

По данным телеканала "Кан-11", первый день операции "Стрелы севера" обошелся Израилю примерно в 650 миллионов шекелей.

Лиэль Кайзер, корреспондент "Кан-11", сообщила, что ее источники, "экономисты на ведущих должностях", полагают: если интенсивные атаки ВВС продлятся дольше 10 дней, правительству придется в третий раз увеличивать бюджет на 2024 год, что, в свою очередь, негативно отразится на кредитном рейтинге Израиля.

В сумму, прозвучавшую в вечернем эфире телеканала, эксперты оценили стоимость атак, осуществленных военно-воздушными силами 23 сентября. Согласно данным, опубликованным ЦАХАЛом, в операции был задействованы 250 самолетов, суммарно экипажи провели в воздухе 3000 часов, были атакованы более 1600 целей, было применено около 2000 ракет и авиабомб.