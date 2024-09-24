Утвержден масштабный план реновации Ришон ле-Циона

Окружная комиссия по проектированию и строительству Центрального округа утвердила для подачи протестов план национального управления городской реновации по широкомасштабной реновации Ришон ле-Циона.

План позволяет добавить к жилому фонду города до 16000 единиц жилья при максимальной реализации.

На первом этапе речь идет о добавлении 4800 единиц жилья.

Основная часть плана касается 9 старых кварталов в центре Ришон ле-Циона, в которых в общей сложности около 9000 единиц жилья.

План предусматривает добавление 12 кв.м. к площади квартир, которые будут построены владельцам существующих квартир, и устанавливает коэффициент 2,8 для количества квартир в новом здании по сравнению с количеством квартир в зданиях, которые будут снесены.

Также установлена максимальная высота зданий, которая не должна превышать 29 метров от уровня подъезда, и не более 10 этажей.