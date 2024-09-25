В связи с праздниками трудовая дотация будет выплачена досрочно

Министерство финансов и Налоговое управление объявили, что вторая выплата трудовой дотации за 2023 год будет выплачена в среду, 25 сентября, за три недели раньше срока, чтобы люди получили деньги перед осенними праздниками.

В общей сложности около 210 тысяч человек, имеющих право на трудовую дотацию, получат 300 миллионов шекелей. Дотация выплачивается налоговым управлением непосредственно на банковский счет получателя.

Те, кто еще не подал заявку на получение дотации за 2023 год, могут сделать это в отделении Почты Израиля до конца 2024 года, или онлайн на портале Налогового управления до конца 2025 года.

Право на дотацию имеют родители несовершеннолетних детей в возрасте старше 21 года, или люди старше 55 лет, и которые соответствуют установленным законом критериям по уровню получаемого дохода.