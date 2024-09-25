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Греческая авиакомпания Aegean Airlines отменила полеты в Израиль

время публикации: 25 сентября 2024 г., 02:11 | последнее обновление: 25 сентября 2024 г., 02:14
Греческая авиакомпания Aegean Airlines отменила полеты в Израиль
Moshe Shai/FLASH90

Греческая авиакомпания Aegean Airlines, начавшая летать из Афин в Тель-Авив 22 августа, сообщила во вторник, 24 сентября, что в связи с ситуацией в области безопасности отменяет рейсы в Израиль до ближайшего понедельника, 29 сентября.

Об отмене полетов сообщили также итальянская авиакомпания ITA, Air Baltic, Wizz Air, а авиакомпании LOT и Virgin Atlantic объявили о продлении отмены полетов.

Авиакомпании Lufthansa, Swiss International Air, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings, планировавшие возобновить полеты в Тель-Авив 24 сентября, сообщили, что в связи с ситуацией в области безопасности продлевают паузу до 15 октября.

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