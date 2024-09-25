Пнина Розенблюм скинула 3 миллиона шекелей, чтобы продать свой трехэтажный дом

Известная израильская предпринимательница Пнина Розенблюм возобновила попытки продать свой триплекс в тель-авивском квартале Рамат-Авив.

После двух лет попыток продать дом за 13,5 миллионов шекелей, Розенблюм обновила ценник, убрав с него 3 миллиона шекелей.

За 10,5 миллионов шекелей покупателям предлагается трехэтажный пятикомнатный дом – 200 кв.м. застроенной площади и 150 кв.м балконов, с двумя кладовыми и тремя парковочными местами.