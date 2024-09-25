x
25 сентября 2024
|
последняя новость: 08:13
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 сентября 2024
|
25 сентября 2024
|
последняя новость: 08:13
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Пнина Розенблюм скинула 3 миллиона шекелей, чтобы продать свой трехэтажный дом

время публикации: 25 сентября 2024 г., 07:23 | последнее обновление: 25 сентября 2024 г., 07:23
Пнина Розенблюм скинула 3 миллиона шекелей, чтобы продать свой трехэтажный дом
Moshe Shai/FLASH90

Известная израильская предпринимательница Пнина Розенблюм возобновила попытки продать свой триплекс в тель-авивском квартале Рамат-Авив.

После двух лет попыток продать дом за 13,5 миллионов шекелей, Розенблюм обновила ценник, убрав с него 3 миллиона шекелей.

За 10,5 миллионов шекелей покупателям предлагается трехэтажный пятикомнатный дом – 200 кв.м. застроенной площади и 150 кв.м балконов, с двумя кладовыми и тремя парковочными местами.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 30 декабря 2014

Глава косметической империи и "интернет-сваха" Пнина Розенблюм празднует 60-летние
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 19 декабря 2014

Пнина Розенблюм решила не идти в политику до изменения политической системы