Пнина Розенблюм скинула 3 миллиона шекелей, чтобы продать свой трехэтажный дом
время публикации: 25 сентября 2024 г., 07:23 | последнее обновление: 25 сентября 2024 г., 07:23
Известная израильская предпринимательница Пнина Розенблюм возобновила попытки продать свой триплекс в тель-авивском квартале Рамат-Авив.
После двух лет попыток продать дом за 13,5 миллионов шекелей, Розенблюм обновила ценник, убрав с него 3 миллиона шекелей.
За 10,5 миллионов шекелей покупателям предлагается трехэтажный пятикомнатный дом – 200 кв.м. застроенной площади и 150 кв.м балконов, с двумя кладовыми и тремя парковочными местами.