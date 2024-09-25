Крупная упаковочная немецкая компания переходит на израильские экологичные материалы

Немецкая упаковочная фирма Pester Pac Automation объединилась с израильской компанией по производству экологически чистых материалов Solutum. Новая биоразлагаемая пленка, разработанная в Израиле, будет использоваться на упаковочных линиях Pester.

Пленка Solutum со временем полностью растворяется в почве и воде, не оставляя остатков микропластика и других токсичных веществ. Более того, продукт имеет большую прочность, что позволяет использовать меньше материала для упаковки и расходовать его более экономично.

"Благодаря широкому внедрению, Solutum может эффективно смягчить вред, наносимый окружающей среде гибкой упаковкой, обеспечивая при этом производительность и экономичность", – заявила основательница и президент Solutum Шарон Барак.