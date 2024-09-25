Salesforce покупает второй израильский стартап за две недели

Американский разработчик системы управления взаимоотношения с клиентами (CRM) Salesforce объявил о покупке израильской стартап-компании Zoomin.

Стоимость сделки – 350 миллионов долларов с опцией увеличения суммы до 450 миллионов долларов при достижении Zoomin определенных показателей.

Zoomin разрабатывает технологии обработки неструктурированной информации для платформ искусственного интеллекта.

Компания была создана в 2016 году и за время своего существования мобилизовала у инвесторов 70 миллионов долларов.

Стоит отметить, что это вторая крупная покупка Salesforce в Израиле за последние две недели. Ранее Salesforce объявил о покупке израильской стартап-компании Own, разработавшей механизм резервного копирования облачных систем.

Стоимость сделки – 1,9 миллиарда долларов. За годы своего существования Own, созданный в 2015 году, мобилизовал у клиентов 0,5 миллиарда долларов. Штат компании превышает 1000 человек, из которых около 200 - в Израиле.