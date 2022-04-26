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NEWSru.co.il :: Экономика26 апреля 2022 г., 13:56

Минтранс выбрал Афулу, Нагарию и еще семь городов для немедленной реализации проектов общественного транспорта

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Вид на город Афула

Министерство транспорта объявило о выборе 9 малых и средних населенных пунктов, с которыми будет подписано всеобъемлющее соглашение о преобразовании системы общественного транспорта.

Из населенных пунктов, руководство которых подало заявки на участие в проекте, были отобраны Афула, Нагария, Тират а-Кармель, Кирьят-Моцкин, Ор-Акива, Бейт-Шемеш, Шфарам, Модиин-Илит и Офаким.

При отборе участников был сделан упор на возможности немедленного начала реализации проектов при финансировании министерством транспорта. Проекты включают в себя перепланировку общественного транспорта, прокладку велосипедных дорожек, продвижение проектов каршеринга и т.д.


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