Шоколадный скандал: "Штраус" и Uniliver с задержкой отозвали десятки наименований продукции. СПИСОК

О том, что в шоколадном полуфабрикате на производственной линии фабрики "Илит" обнаружены следы сальмонеллы, в руководстве компании "Штраус" знали еще на прошлой неделе, в дни праздника Песах.

Несмотря на это, компания не стала публиковать предупреждения, запросив проверку конечной продукции. Только в понедельник утром, когда проверка подтвердила наличие следов сальмонеллы в конечной продукции, "Штраус" объявила об отзыве следующих видов продукции:



- Плитки шоколада "Пара", "Блонди", "Сплендид" с конечным сроком пользования между 01.10.22 и 24.04.23

- Шоколадные батончики "Песек Зман" (кроме кошерных для Песаха), "Мамолада", "Пара Кранч", "Ад Хацот" и "Мини Адашим" с истечением срока годности между 1 декабря 2022 и 1 апреля 2023

- Шоколадные батончики "Таами", "Эгози", "Киф-Кеф", "Энерджи" с истечением срока годности между 11 июля 2022 и 15 января 2023

- Вафли в шоколаде "Рева ле-Шева" с истечением срока годности между 1 мая 2022 и 15 декабря 2023

- Пирог "Брауниз Песек Зман" и рулеты с истечением срока годности между 10 июля 2022 и 31 августа 2022

- Вафли XL со вкусом шоколада с истечением срока годности между 15 ноября 2022 и 1 января 2023

- Наборы минишоколадок "Ихулим Метуким шоколада с истечением срока годности между 21 февраля 2023 и 9 апреля 2023

- Молочный десерт "Милки Топ Адашим", кошерный для Песаха, с истечением срока годности 26 апреля, 3 мая, 11 мая, 12 мая и 16 мая 2022.

Завод "Илит" по производству шоколада в Ноф а-Галиле закрыт до выявления источника заражения. Компания уведомила Тель-Авивскую биржу об ожидаемом существенном ущербе.

Несмотря на то, что компания Uniliver получала шоколад для производимого ею мороженого с той же шоколадной фабрики, еще днем в понедельник руководство компании утверждало, что проверки продукции на сальмонеллу ничего не выявили.

Однако вечером, уже после того, как издание The Marker сообщило, что Uniliver негласно собирает партии продукции из точек продажи, компания была вынуждена официально объявить об отзыве широкого ассортимента мороженого:

- "Магнум Дуэт" с конечным сроком пользования между 01.09.23 и 06.10.23

- "Магнум Лаван" с конечным сроком пользования между 28.08.23 и 13.09.23

- "Магнум Шоколад" с конечным сроком пользования между 29.08.23 и 19.09.23

- "Магнум Шкедим" с конечным сроком пользования между 07.08.23 и 08.08.23

- "Магнум Лаван Тут" с конечным сроком пользования между 31.08.23 и 21.09.23

- Рожок "Магнум Лаван" с конечным сроком пользования 07.04.23

- Рожок "Магнум Лаван" с конечным сроком пользования 05-06.04.23

- Набор "Магнум Мини Шкедим" с конечным сроком пользования между 15.06.23 и 30.06.23

- Набор "Магнум Мини Шоко/Ваниль" с конечным сроком пользования между 13.06.23 и 14.06.23

- Набор "Магнум Мини Дуэт" с конечным сроком пользования 15.09.23

- Набор "Магнум Мини Лаван" с конечным сроком пользования 04.09.23

- Набор "Магнум Мини Марир" с конечным сроком пользования 18.09.23

- Десерт "Глидонит Ваниль" с конечным сроком пользования между 28.08.23 и 29.09.23

- Десерт "Глидонит Тут" с конечным сроком пользования между 03.10.23 и 06.10.23

- Мороженое "Бомба" с конечным сроком пользования 19.09.23

- Набор мороженого "Мини Песек-Зман" с конечным сроком пользования между 15.08.23 и 17.08.23

- Мороженое "Шокобо" с конечным сроком пользования между 15.08.23 и 27.09.23

- Набор "Гудиз Фистук" с конечным сроком пользования между 15.08.23 и 27.09.23

- Коробки мороженого "Кремиссимо Ваниль-Чип" с конечным сроком пользования 22.08.23

- Коробки мороженого "Кремиссимо Шоколад Лаван ве-Тут" с конечным сроком пользования 01.09.23

- Коробки мороженого "Кремиссимо Шоколад Лаван Фистук" с конечным сроком пользования 08.09.23

- Коробки мороженого "Кремиссимо 3 Шоколадим" с конечным сроком пользования 31.08.23

- Коробки мороженого "Кремиссимо Шоко-Чип" с конечным сроком пользования 29-30.08.23

- Мороженое "Солеро Бар Кокус" с конечным сроком пользования между 14.09.23 и 29.09.23

- Замороженный десерт "Микс Игуль" с конечным сроком пользования между 06.09.23 и 07.09.23.