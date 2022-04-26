"Таасия Авирит" и Hyundai поставят радары для ВМФ Филиппин
Израильский оборонный концерн "Авиационная промышленность" ("Таасия Авирит", IAI) и южнокорейский концерн Hyundai подписали контракт на поставку военно-морским силам Филиппин партии новых радаров.
Радары ALPHA 3D Radar System производства завода "Эльта" будут установлены на новых филиппинских ракетных корветах и интегрированы с системами управления огнем корейского производства.
Стоимость сделки не публикуется.
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