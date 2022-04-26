"Газпром" приостановил поставки газа польской компании, отказавшейся платить в рублях

Польская нефтяная компания PGNiG сообщила о получении от "Газпрома" уведомления о полной приостановке поставок газа с 27 апреля.

В заявлении PGNiG указывается, что компания отказалась от возможности проведения окончательных расчетов в российских рублях с банковских счетов PGNiG, которые должны были быть открыты в АО "Газпромбанк".

"PGNiG и Gaz-System информируют, что в настоящее время все поставки клиентам осуществляются в соответствии с их потребностями. Компании следят за ситуацией и готовы к различным сценариям", – говорится в сообщении.

На сайте компании говорится, что она планирует использовать собственные ресурсы, а также запасы топлива из подземных хранилищ. Кроме того, благодаря государственной программе диверсификации источников поставок газа, PGNiG готова получать газ с различных направлений, в том числе через газовые соединения на западной и южной границах.

PGNiG считает остановку поставок газа "Газпромом" нарушением контракта и намерена предъявить претензии.