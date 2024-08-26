Правительство оплатит содержание эвакуированных северян за счет программ помощи северу

В воскресенье, 25 августа, правительство утвердило решение о пересмотре рамок государственного бюджета и их увеличении на 3,4 миллиарда шекелей, которые должны пойти на содержание эвакуированных жителей севера до конца года, на помощь резервистам, на коллективный трудовой договор с учителями и т.д.

Однако такой шаг требует времени, поскольку необходимо провести изменение Закона о госбюджете через три чтения и голосование в финансовой комиссии Кнессета, а деньги на содержание северян нужны уже в ближайшее воскресенье, 1 сентября.

В связи с этим министерство финансов предложило сократить 496 миллионов шекелей из других бюджетов, чтобы оплатить расходы на сентябрь. В том числе 200 миллионов шекелей будут взяты из бюджетов программ по укреплению севера, утвержденных правительством в последние несколько месяцев.

В министерстве финансов обещают вернуть эти бюджеты, как только будет утверждено увеличение госбюджета.