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Экономика

Правительство оплатит содержание эвакуированных северян за счет программ помощи северу

время публикации: 26 августа 2024 г., 09:03 | последнее обновление: 26 августа 2024 г., 09:03
Правительство оплатит содержание эвакуированных северян за счет программ помощи северу
David Cohen/Flash90

В воскресенье, 25 августа, правительство утвердило решение о пересмотре рамок государственного бюджета и их увеличении на 3,4 миллиарда шекелей, которые должны пойти на содержание эвакуированных жителей севера до конца года, на помощь резервистам, на коллективный трудовой договор с учителями и т.д.

Однако такой шаг требует времени, поскольку необходимо провести изменение Закона о госбюджете через три чтения и голосование в финансовой комиссии Кнессета, а деньги на содержание северян нужны уже в ближайшее воскресенье, 1 сентября.

В связи с этим министерство финансов предложило сократить 496 миллионов шекелей из других бюджетов, чтобы оплатить расходы на сентябрь. В том числе 200 миллионов шекелей будут взяты из бюджетов программ по укреплению севера, утвержденных правительством в последние несколько месяцев.

В министерстве финансов обещают вернуть эти бюджеты, как только будет утверждено увеличение госбюджета.

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Правительство утвердило увеличение бюджета на 2024 год на финансирование эвакуации