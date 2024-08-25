Правительство утвердило увеличение бюджета на 2024 год на финансирование эвакуации

Правительство утвердило в воскресенье, 25 августа, расширение бюджета на 2024 год на 3,4 миллиарда шекелей, чтобы продолжить финансирование связанных с войной нужд: грантов в сфере трудоустройства, различных видов помощи резервистам и продлении сроков финансирования эвакуации до конца 2024 года.

В соответствии с утвержденным правительством решением, в бюджет войдут гранты в сфере занятости на общую сумму 2,2 миллиарда шекелей, возврат секвестра бюджета министерств на сумму 525 миллионов шекелей, финансирование зарплатных соглашений на сумму 193 миллиона шекелей, которые были переведены в июле на нужды финансирования для эвакуированных в период с июля по август включительно.

Увеличенный бюджет позволит продолжить помощь резервистам на сумму 200 миллионов шекелей, а также даст возможность финансировать реализацию рекомендаций комиссии по выплате финансовой помощи пострадавшим в "черную субботу" 7 октября.

Министерство финансов обещает как можно скорее внести необходимые поправки в закон о госбюджете, чтобы провести увеличение бюджета через Кнессет.