Из-за сбитого самолета ALAZ "Эль-Аль" приостанавливает рейсы в Москву

В связи с сообщениями о том, что самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший рейсом J2-8243 Баку-Грозный, 25 декабря был подбит российской ракетой "земля-воздух", израильская авиакомпания "Эль-Аль" приняла решение временно приостановить полеты в Москву.

Как сообщает профильный телеграм-канал AviationNewsIL, на данном этапе речь идет о приостановке рейсов на неделю. В течение недели "Эль-Аль" будет следить за развитием событий и ходом расследования авиакатастрофы под Актау, и по результатам оценки ситуации будет принято решение о возобновлении рейсов или продлении срока их отмены.

Пассажиры рейсов "Эль-Аля", купившие билеты в Москву на ближайшую неделю, должны получить уведомления.

Напомним, по данным источников Euronews и азербайджанского издания AnewZ , по пассажирскому самолету Azerbaijan Airlines была выпущена ракета из зенитно-ракетного комплекса "Панцирь-С".

Ракета была выпущена по гражданскому самолету во время полетов беспилотников над Грозным, она взорвалась около самолета, осколки попали в пассажиров и членов экипажа. При этом поврежденному самолету не разрешили приземлиться ни в одном из российских аэропортов, несмотря на просьбы пилотов об аварийной посадке, экипажу было приказано лететь через Каспийское море в направлении Актау в Казахстане.

По имеющимся данным, навигационные системы GPS самолета были заблокированы на всем протяжении полета над морем. Версия о том, что российские власти надеялись на то, что самолет упадет в море, и улики таким образом удастся скрыть, официально не озвучивается.

МЧС Казахстана сообщало, что на борту самолета Embraer 190AR авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), потерпевшего крушение под Актау, находилось 69 человек, в том числе пять членов экипажа. При этом компания Azerbaijan Airlines заявляла, что на борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа: 42 гражданина Азербайджана (включая экипаж), 16 – России, 6 – Казахстана, 3 – Киргизии.

По меньшей мере 29 из них, в том числе двое детей, выжили. Они находились ближе к хвосту самолета. Сначала сообщалось, что весь летный экипаж самолета погиб. Однако утром 26 декабря было заявлено, что двое членов экипажа выжили.

Отметим, что выживших россиян, находившихся на борту самолета, очень быстро вывезли из Казахстана в РФ. Российские СМИ сообщают, что они находятся сейчас в Подмосковье. Росавиация продолжает настаивать на версии, согласно которой самолет столкнулся с птицами, после возникшей на борту нештатной ситуации командир решил уйти на запасной аэродром в Актау.