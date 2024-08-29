СМИ: белорусские ВВС впервые открыли огонь по российской воздушной цели

Как сообщают украинские СМИ и, в частности, канал "Украина 24", белорусские ВВС были впервые задействованы для перехвата российского беспилотника "Шахед-136", залетевшего во время удара по Украине в воздушное пространство Беларуси.

Согласно сообщению, беспилотник был зафиксирован над Ельским районом Гомельской области около 3:30 ночи 29 августа. Практически сразу в том же районе появился самолет ВВС Беларуси. Он 20 минут преследовал цель, а затем попытался ее сбить. Местные жители сообщают о взрывах.

Следует отметить, что это далеко не первый случай проникновения российских летательных аппаратов в белорусское воздушное пространство. Однако, насколько это известно, речь идет о первой попытке перехвата российской цели.