36 членов ОПГ Абу-Латиф задержаны по подозрению в захвате госзаказов

Около тысячи полицейских, бойцов пограничной полиции и следователей НДС провели сегодня утром рейд против криминального клана Абу-Латиф.

Задержания ознаменовали переход в открытую фазу многолетнего совместного тайного расследования полиции Израиля, Налогового управления, государственной прокуратуры и Управлением по борьбе с отмыванием нелегального капитала.

Согласно сообщению пресс-службы полиции, ОПГ Абу Латиф, которая начала свою преступную деятельность с рэкета, "крышевания" и рейдерских захватов, в последние годы распространила свою деятельность на сферу государственных заказов, оборот которых составляет миллиарды шекелей в год.

ОПГ использовала угрозы в адрес подрядчиков с целью предотвращения их участия в различных тендерах, запугивание крупных подрядчиков, выигравших тендеры, с целью принуждения их к заключению договоров с субподрядчиками и компаниями, действующими под покровительством ОПГ или принадлежащими ее членам, превращение победы в тендере из актива в бремя для выигравших подрядчиков посредством жестоких репрессивных действий против них после победы, чтобы заставить их отказаться от выполнения работы.

В ходе операции были изъяты арестованы наличные, имущество и элитные автомобили на миллионы шекелей. Также был проведен обыск в компании, принадлежащей одному из лидеров ОПГ, через которую, согласно подозрению, отмывались значительные средства от преступной деятельности.