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Экономика

Комиссия по децентрализации рынка займется новым владельцем Почты Израиля

время публикации: 26 февраля 2025 г., 08:23 | последнее обновление: 26 февраля 2025 г., 08:23
Комиссия по децентрализации рынка займется новым владельцем Почты Израиля
Chaim Goldberg/Flash90

Комиссия по децентрализации рынка опубликовала обновленные списки субъектов экономической концентрации, значимых реальных корпораций и значимых финансовых организаций на рынке.

В связи с продажей и изменением структуры владения из списков исключены компании "Рани Цим", "Исракарт", "Мехадрин", "Селком" и "Эльрон".

В то же время инвестиционная компания "Лапидот Капитал" включена в список значимых финансовых организаций в связи с превышением ее годового оборота порогового значения в 6,9 миллиарда шекелей.

Компания "Мильгам" вошла в список субъектов экономической концентрации в связи с покупкой Почты Израиля и Почтового банка.

Внесение в список означает существенное ужесточение надзора за структурой, ограничение возможностей слияний и поглощений, ограничение доступа к тендерам по приватизации государственного имущества или по обслуживанию жизнеобеспечивающих инфраструктур, а также к получению государственных лицензий.

Экономика
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