Сниженный налог на электромобили продлили на две недели
время публикации: 26 февраля 2025 г., 06:57 | последнее обновление: 26 февраля 2025 г., 06:57
За три дня до истечения срока действия указа о льготной налоговой ставке на покупку электромобилей экономическая комиссия Кнессета продлила его еще на две недели, до 13 марта.
В противном случае налог на электромобили вырос бы с 45% до 83% уже 28 февраля.
Причина отказа комиссии утвердить новый полноценный указ – нежелание депутатов сокращать льготы по "зеленому" налогообложению на бензиновые и гибридные автомобили. Кроме того, депутаты требую предоставить льготы для легких коммерческих электромобилей.