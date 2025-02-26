Сниженный налог на электромобили продлили на две недели

За три дня до истечения срока действия указа о льготной налоговой ставке на покупку электромобилей экономическая комиссия Кнессета продлила его еще на две недели, до 13 марта.

В противном случае налог на электромобили вырос бы с 45% до 83% уже 28 февраля.

Причина отказа комиссии утвердить новый полноценный указ – нежелание депутатов сокращать льготы по "зеленому" налогообложению на бензиновые и гибридные автомобили. Кроме того, депутаты требую предоставить льготы для легких коммерческих электромобилей.