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Экономика

Сниженный налог на электромобили продлили на две недели

Налоги
Автомобили
Финкомиссия
время публикации: 26 февраля 2025 г., 06:57 | последнее обновление: 26 февраля 2025 г., 06:57
Сниженный налог на электромобили продлили на две недели
Nati Shohat/Flash90

За три дня до истечения срока действия указа о льготной налоговой ставке на покупку электромобилей экономическая комиссия Кнессета продлила его еще на две недели, до 13 марта.

В противном случае налог на электромобили вырос бы с 45% до 83% уже 28 февраля.

Причина отказа комиссии утвердить новый полноценный указ – нежелание депутатов сокращать льготы по "зеленому" налогообложению на бензиновые и гибридные автомобили. Кроме того, депутаты требую предоставить льготы для легких коммерческих электромобилей.

Экономика
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