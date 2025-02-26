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Экономика

Рейтинг супермиллиардеров: первая тройка – Маск, Безос и Арно

Рейтинги
время публикации: 26 февраля 2025 г., 06:24 | последнее обновление: 26 февраля 2025 г., 06:33
Рейтинг супермиллиардеров: первая тройка – Маск, Безос и Арно
AP Photo/Julia Demaree Nikhinson, Pool

Руководитель ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илон Маск возглавляет рейтинг супермиллиардеров, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные аналитической компании Altrata.

В списке супермиллиардеров – людей с состоянием более $50 млрд – 24 человека.

На первом месте рейтинга Илон Маск – глава компаний SpaceX, Tesla и X – его состояние оценивается в $419,4 млрд.

На втором месте владелец Amazon Джефф Безос – $263,8 млрд.

На третьем месте владелец люксового гиганта LVMH Бернар Арно – $238,9 млрд.

Четвертое место занимает глава технологической компании Oracle Ларри Эллисон – $237 млрд.

Пятое место – генеральный директор корпорации Meta Марк Цукерберг – $220,8 млрд.

Большинство супермиллиардеров заработали свой капитал в сфере технологий.

Экономика
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