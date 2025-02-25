Минфин хочет увеличить сокращение зарплат учителям и врачам

В ноябре 2024 года министерство финансов и Всеобщая федерация профсоюзов ("Гистадрут Клалит") в рамках программы бюджетной консолидации договорились о временном сокращении зарплат государственных служащих на 2,29% с декабря 2024 года по декабрь 2025 года, и на 1,2% в 2026 году.

Действие соглашения вступило в силу с декабря 2024 года, однако распространялось только на государственных служащих, объединенных в рамках "Гистадрута".

Профсоюз врачей и учительские профсоюзные организации не входят в состав федерации, являясь независимыми структурами. Поэтому учителя и врачи (а также госслужащие на индивидуальном контракте) продолжили получать зарплату без снижения.

Всеобщий профсоюз, как крупнейшая профсоюзная структура, является представительской организацией в договорах, распространяющихся на всю экономику, но чтобы такой договор вступил имел силу для других структур, требуется законодательный акт.

Предполагалось, что закон о госбюджете на 2025 год, в который должен был быть включен этот договор, будет принят в конце 2024 года, однако уже сейчас очевидно, что он будет принят не раньше конца марта.

Таким образом, если договор распространится на учителей только с апреля, госказна недополучит значительную часть суммы, которую предполагалось сэкономить за счет договора, поскольку врачи и учителя являются очень крупными группами госслужащих.

Как сообщает "Глобс", в связи с этим министерство финансов пытается продвинуть увеличение снижения зарплат учителей и врачей с апреля по декабрь 2025 года 2,29% до 3,3%, чтобы компенсировать недополученное с декабря 2024 года по март 2025 года.