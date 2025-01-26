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Экономика

В аэропорту Нью-Йорка водовозом поврежден самолет "Эль-Аля"

Авиация
Тель-Авив
США
Туризм
время публикации: 26 января 2025 г., 19:46 | последнее обновление: 26 января 2025 г., 19:58
В аэропорту Нью-Йорка водовозом поврежден самолет "Эль-Аля"
Tomer Neuberg/Flash90

Уже пять дней самолет израильской авиакомпании "Эль-Аль" не может вылететь в США в Тель-Авив из-за повреждения, полученного на летном поле.

По информации телеграм-канала "Хадашот Теуфа", в прошлый вторник, 21 января, самолет Dreamliner (Boeing 789-9) авиакомпании "Эль-Аль" был поврежден водовозом на летном поле аэропорта "Ньюарк Либерти". По данным "Хадашот Теуфа", это был единственный самолет израильской авиакомпании, который в последнее время летал из Тель-Авива в США.

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