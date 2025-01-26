В аэропорту Нью-Йорка водовозом поврежден самолет "Эль-Аля"

Уже пять дней самолет израильской авиакомпании "Эль-Аль" не может вылететь в США в Тель-Авив из-за повреждения, полученного на летном поле.

По информации телеграм-канала "Хадашот Теуфа", в прошлый вторник, 21 января, самолет Dreamliner (Boeing 789-9) авиакомпании "Эль-Аль" был поврежден водовозом на летном поле аэропорта "Ньюарк Либерти". По данным "Хадашот Теуфа", это был единственный самолет израильской авиакомпании, который в последнее время летал из Тель-Авива в США.