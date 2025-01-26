Опубликован тендер на эксплуатацию водоочистных сооружений возле Офры, простаивавших с 2009 года

Гражданская администрация ЦАХАЛа в Иудее и Самарии опубликовала тендер на обслуживание водоочистных сооружений, расположенных в районе поселения Офра, и предназначенных для переработки сточных вод еврейских и арабских населенных пунктов округа Биньямин.

Водоочистные сооружения были построены еще в 2009 году, однако позднее выяснилось, что они были построены на частных землях. После двух лет судебных разбирательств БАГАЦ велел государству провести процедуру экспроприации земли, на которой велось строительство. Этот процесс завершился в 2019 году.

В 2021 году региональный совет Биньямин обратился в БАГАЦ с требованием обязать гражданскую администрацию обеспечить начало работы водоочистных сооружений.