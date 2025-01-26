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Экономика

Oracle ведет переговоры о покупке TikTok

Соцсети
время публикации: 26 января 2025 г., 09:52 | последнее обновление: 26 января 2025 г., 09:52
Oracle ведет переговоры о покупке TikTok
AP Photo/Eric Risberg

Национальное общественное радио США (NPR) сообщило, что компания Oracle Ларри Эллисона вместе с группой инвесторов ведет переговоры о покупке контрольного пакета акций социальной сети TikTok.

Согласно сообщению, владелец соцсети китайская корпорация ByteDance сохранит часть акций TikTok в качестве миноритарного владельца. Oracle получит полный контроль над алгоритмами, механизмом сбора данных и обновлением программного обеспечения.

В рамках переговоров представители Oracle обсудили возможность сделки с новой президентской администрацией.

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