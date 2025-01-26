Трамп объявил о введении санкций против Колумбии за отказ принимать обратно нелегальных мигрантов

Президент США Дональд Трамп объявил о введении экономических санкций против Колумбии в связи с отказом Боготы принимать депортируемых из США колумбийских нелегалов.

Согласно указу Трампа, на экспортируемые Колумбией в США товары вводится пошлина в размере 25%, которая через неделю увеличится до 50%.

Колумбийские граждане и грузы будут подлежать усиленной таможенной проверке и проверке пограничной службы по соображениям национальной безопасности.

Также любым колумбийским чиновникам запрещен въезд в США, а их въездные визы отозваны. Такая же санкция применяется ко всем однопартийцам президента Колумбии Густаво Петро и членам их семей.

Еще одной мерой станет блокировка активов колумбийского правительства в США, запрет американским банкам проводить операции с колумбийскими финансовыми институтами, ограничение доступа Колумбии к долларовым транзакциям.

Напомним, что накануне президент Колумбии не пустил в воздушное пространство страны два самолета ВВС США с депортируемыми гражданами Колумбии, находившимися в США нелегально. По словам Петро, он готов принимать обратно колумбийских мигрантов, возвращаемых гражданскими самолетами.

Ранее самолет с мексиканскими нелегалами отказалась принять Мексика.