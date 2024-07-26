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Экономика

Минэкономики Израиля проверит подозрения на демпинг на рынке алюминиевых профилей со стороны Китая

время публикации: 26 июля 2024 г., 08:33 | последнее обновление: 26 июля 2024 г., 08:33
Минэкономики Израиля проверит подозрения на демпинг на рынке алюминиевых профилей со стороны Китая
Photo:AP / Business Wire

Начальник отдела торговых пошлин в Министерстве экономики Израиля объявил о начале экономическое расследование по подозрению в демпинговом импорте алюминиевых профилей и труб из Китая.

Расследование было начато после жалобы, поданной тремя из шести израильских компаний, работающих на рынке алюминия в Израиле.

Израиль потребляет около 80 тысяч тонн алюминиевых профилей в год. Объем рынка оценивается в 1,8 миллиарда шекелей в год.

Следует отметить, что Израиль – не первая страна, в которой проводится проверка подозрений на демпинг на рынке алюминиевой продукции со стороны Китая. В частности, защитные пошлины ввели США и Европейский союз.

Экономика
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