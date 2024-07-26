В Израиле начинают взимать НДС с чаевых
время публикации: 26 июля 2024 г., 07:50 | последнее обновление: 26 июля 2024 г., 07:50
Налоговое управление сообщило, что с пятницы, 26 июля, начинает взимать НДС с чаевых, и подчеркнуло, что данному вопросу будет уделяться усиленное внимание при проверках.
Налог будет взиматься с предприятий, работники которых получают чаевые за предоставляемые в рамках предприятия услуги.
"Согласно нашей позиции, чаевые, выплачиваемые предприятию за услуги, оказываемые его сотрудниками, являются доходом, составляющим часть вознаграждения за услугу, и, следовательно, чаевые также облагаются налогом на добавленную стоимость", - говорится в аргументации данного решения.
В управлении также подчеркнули, что с юридической точки зрения ресторанам запрещено вычитать НДС на чаевые из зарплаты официантов.