Мировая популярность японского чая "матча" вызвала его дефицит

Мировая популярность японского чая "матча" резко увеличила спрос на него и вызвала дефицит этого товара на фоне жары, плохих урожаев и американских тарифов, пишет ВВС.

Рост популярности также связан с туристическим бумом в Японии после пандемии: слабая иена делает страну привлекательным направлением, одновременно стимулируя спрос на японские товары. Однако резкий рост спроса, усугубленный сокращением урожаев из-за жары и американскими тарифами на японскую продукцию, ведет к росту цен на матчу.

Матча – это результат векового ремесленного производства. Чай изготавливается из листьев тенча. После сбора листья сушат и перемалывают в порошок на каменных жерновах – они производят всего 40 г матчи в час.

Но в последние месяцы производители столкнулись с проблемами: рекордная жара повредила урожай. В префектуре Киото, где выращивается около четверти всего чая тенча в Японии, жара привела к неурожаю, который пришелся как раз на момент роста спроса. Ситуацию также усугубляет нехватка фермеров: население страны стареет, а молодежь все реже выбирает для работы сельское хозяйство.

В Удзи – городе, известном производством матчи – туристы сметают товар с полок сразу после открытия магазинов. В результате многие розничные продавцы ввели ограничения на количество продукции, которую можно купить. Базирующаяся в Киото компания Camellia Tea Ceremony позволяет клиентам покупать только одну банку матчи в одни руки, поскольку число посетителей удвоилось за последний год.

Глобальная ассоциация японского чая призывает людей использовать матчу более низкого сорта, собранную с поздних урожаев – такой чай доступнее и лучше подходит для кулинарии.

Матча высокого качества часто теряет свой тонкий вкус, когда используется в напитках вроде латте.