Мири Регев просит выделить 800 млн. шек. на защиту от ракет поездов, ходящих в Сдерот

Министр транспорта Мири Регев продвигает проект защиты поездов, ходящих в Сдерот, от ракетных обстрелов. По информации радиостанции "Кан Бет", проект оценивается в 800 миллионов шекелей.

Необходимость этого проекта Регев объясняет тем, что поезд является государственным символом, и если железнодорожное движение придется остановить – это станет посланием нашим врагам об их победе.

Корреспондент радиостанции "Кан Бет" Михаэль Шемеш передал, что на этой неделе Регев написала Нетаниягу, что до сих пор существуют разногласия по поводу финансирования этого проекта, и попросила премьер-министра немедленно вмешаться.

По данным "Кан Бет", министр финансов Бецалель Смотрич прокомментировал просьбу Регев, написав в отзыве для Нетаниягу, что сейчас подобный шаг будет воспринят жителями юга как поражение Израиля в войне с ХАМАСом.