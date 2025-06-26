Открытие неба: список авиакомпаний, возобновляющих полеты в Израиль

После окончания операции "Народ как лев", в ходе которой воздушное пространство Израиля было закрыто практически полностью, иностранные авиакомпании начали сообщать о возвращении на израильские маршруты.

Первой, 25 июня, вернулась авиакомпания Fly Dubai из ОАЭ.

26 июня вернутся принадлежащие израильской туристической компании "Кишрей Теуфа" кипрская авиакомпания Tus и греческая Blue Bird, а также молдавская HiSci и румынская Tarom.

В пятницу, 27 июня, в Израиль вернется российская авиакомпания "Азимут".

В воскресенье, 29 июня, должны возобновить полеты в Израиль китайская Hinan Airlines, кипрская Cyprus Airways, а также румынские чартерные компании Flylili и FLYYO, выполняющие рейсы для израильских авиакомпаний.

В понедельник, 30 июня, возобновит полеты в Израиль авиакомпания Etihad из ОАЭ.

Также на следующей наделе должны возобновить полеты авиакомпании Uzbekistan Airlines, Ethiopian Airlines, Red Wings и AZAL.

Авиакомпания Air France должна вернуться 7 июля, а Air Europa анонсировала свое возвращение 14 июля.

Израильские авиакомпании на данный момент работают, опираясь исключительно на собственный парк самолетов и на свои экипажи, поэтому их график полетов существенно ограничен и сосредоточен на эвакуационных рейсах.