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Экономика

Авиакомпания Air France возобновит полеты в Израиль 7 июля

Авиация
Туризм
время публикации: 25 июня 2025 г., 22:14 | последнее обновление: 25 июня 2025 г., 22:14
Авиакомпания Air France возобновит полеты в Израиль 7 июля
AP/Business Wire

В среду, 25 июня, авиакомпания Air France сообщила, что возобновит полеты между Тель-Авивом и Парижем с 7 июля. Полеты будут совершаться из аэропортов "Бен-Гурион" и "Шарль де-Голь".

На израильском направлении авиакомпания намерена использовать самолет Boeing 777-300 с двумя проходами между сиденьями и высокими потолками. Бизнес-класс самолета оснащен креслами-кроватями, раскладывающимися на 180 градусов, а в "премиум-эконом" классе увеличено место для ног. Кроме того, на протяжении всего полета у пассажиров будет бесплатный доступ к WiFi.

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