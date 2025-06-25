Авиакомпания Air France возобновит полеты в Израиль 7 июля

В среду, 25 июня, авиакомпания Air France сообщила, что возобновит полеты между Тель-Авивом и Парижем с 7 июля. Полеты будут совершаться из аэропортов "Бен-Гурион" и "Шарль де-Голь".

На израильском направлении авиакомпания намерена использовать самолет Boeing 777-300 с двумя проходами между сиденьями и высокими потолками. Бизнес-класс самолета оснащен креслами-кроватями, раскладывающимися на 180 градусов, а в "премиум-эконом" классе увеличено место для ног. Кроме того, на протяжении всего полета у пассажиров будет бесплатный доступ к WiFi.