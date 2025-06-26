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Экономика

Водители автобусов угрожают забастовкой

Мин.транспорта
Транспорт
Забастовка
время публикации: 26 июня 2025 г., 21:35 | последнее обновление: 26 июня 2025 г., 21:35
Водители автобусов угрожают забастовкой
Abir Sultan/FLASH90

Объединение водителей общественного транспорта объявило состояние трудового конфликта в связи с сокращением зарплаты водителей автобусов из-за войны с Ираном.

Водители автобусов являются работниками жизнеобеспечивающего сектора, однако получают не месячный оклад, а почасовую зарплату, поэтому принудительное сокращение объемов работы общественного транспорта по распоряжению Командования тылом привело к резкому снижению их зарплаты за июнь.

Национальная федерация профсоюзов ("Гистадрут Леумит"), в которую входит объединение, обратилась в министерство транспорта с призывом обеспечить выплату водителям автобусов достойной зарплаты.

В свою очередь, минтранс попросил министерство финансов включить водителей автобусов в программу выплаты компенсаций отправленным в неоплачиваемый отпуск или сформировать программу компенсации через автобусные компании.

В министерстве финансов сообщили, что рассматривают возможности решения проблемы совместно с министерством транспорта и управлением общественного транспорта.

Экономика
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