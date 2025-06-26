"Битуах Леуми" выплатит 6500 шекелей получившим средние и тяжелые ранения в ходе войны

Институт национального страхования ("Битуах леуми") выплатит получившим в ходе войны ранения от средней степени тяжести до тяжелых 6500 шекелей немедленной помощи на первых этапах госпитализации.

Параллельно с этой выплатой социальные работники отдела реабилитации "Битуах Леуми" посетят раненых в больницах, чтобы помочь им в реализации прав и обеспечить всей необходимой поддержкой.

Эта мера направлена на помощь раненым и членам их семей в оплате первоначальных расходов и трудностей, связанных с ранением и госпитализацией.

Для получения пособий не нужно ничего делать, оно будет автоматически перечислено на счета тех, кто имеет право на эти выплаты.