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Экономика

Госконтролер Чили обнаружила, что 25000 госслужащих на больничном отдыхали за границей

время публикации: 26 июня 2025 г., 22:14 | последнее обновление: 26 июня 2025 г., 22:14
Госконтролер Чили обнаружила, что 25000 госслужащих на больничном отдыхали за границей
APAP Photo/Esteban Felix

Новая государственная контролер Чили Дороти Перез, сделав достаточно простую проверку обнаружила масштабную растрату государственных средств, которая, по оценкам специалистов, обходилась чилийскому госбюджету в сотни миллионов долларов.

В Чили больничный оплачивается без ограничения времени и в полном объеме заработной платы.

Перез взяла данные чилийских госслужащих о нахождении в отпуске по болезни и сопоставила их с данными о пересечении государственной границы. Выяснилось, что только за последние два года не менее 25 тысяч госслужащих, бравших оплачиваемый отпуск по болезни, во время этого отпуска находились за границей.

Экономика
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