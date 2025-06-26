Госконтролер Чили обнаружила, что 25000 госслужащих на больничном отдыхали за границей
время публикации: 26 июня 2025 г., 22:14 | последнее обновление: 26 июня 2025 г., 22:14
Новая государственная контролер Чили Дороти Перез, сделав достаточно простую проверку обнаружила масштабную растрату государственных средств, которая, по оценкам специалистов, обходилась чилийскому госбюджету в сотни миллионов долларов.
В Чили больничный оплачивается без ограничения времени и в полном объеме заработной платы.
Перез взяла данные чилийских госслужащих о нахождении в отпуске по болезни и сопоставила их с данными о пересечении государственной границы. Выяснилось, что только за последние два года не менее 25 тысяч госслужащих, бравших оплачиваемый отпуск по болезни, во время этого отпуска находились за границей.