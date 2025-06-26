Госконтролер Чили обнаружила, что 25000 госслужащих на больничном отдыхали за границей

Новая государственная контролер Чили Дороти Перез, сделав достаточно простую проверку обнаружила масштабную растрату государственных средств, которая, по оценкам специалистов, обходилась чилийскому госбюджету в сотни миллионов долларов.

В Чили больничный оплачивается без ограничения времени и в полном объеме заработной платы.

Перез взяла данные чилийских госслужащих о нахождении в отпуске по болезни и сопоставила их с данными о пересечении государственной границы. Выяснилось, что только за последние два года не менее 25 тысяч госслужащих, бравших оплачиваемый отпуск по болезни, во время этого отпуска находились за границей.