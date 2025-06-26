Суд отменил план расширения Димоны по искам экологов и бедуинов

Окружной суд в Беэр-Шеве отменил в среду, 25 июня, решение Окружной комиссии по проектированию и строительству Южного округа утвердить план строительства Димона-Мизрах, известный как квартал Давид Леви, вернул план на рассмотрение комиссии для проведения экологической экспертизы и рассмотрения альтернатив.

План был утвержден более года назад. Суд постановил, что утверждение плана было произведено в нарушение правил планирования и строительства, без достаточной фактической основы и при игнорировании позиции министерства экологии.

Иск против комиссии был подан Обществом защиты природы, утверждавшим, что план был утвержден без проведения экологической экспертизы, и что он наносит ущерб уникальным природным зонам

Также против плана выступил центр "Адала", представляющий интересы жителей расположенной рядом с Димоной бедуинской деревни Рас-Джараба.

Новый квартал должен занять около 10,000 дунамов, на которых планируется возведение 8000 единиц жилья, торговые и офисные площади, общественные здания и железнодорожная станция.