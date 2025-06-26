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Экономика

Завершено оформление сделки по покупке азербайджанским SOCAR 10% месторождения "Тамар"

Нефть и газ
Азербайджан
время публикации: 26 июня 2025 г., 07:30 | последнее обновление: 26 июня 2025 г., 07:30
Moshe Shai/FLASH90
Moshe Shai/FLASH90

Бизнесмен Аарон Френкель и азербайджанская государственная компания SOCAR завершили на этой неделе процесс оформления сделки по продаже SOCAR 10% израильского газового месторождения "Тамар".

Стоимость сделки составила 1,25 миллиарда долларов.

Напомним, что ранее сделка была одобрена антимонопольным управлением и службами безопасности. Окончательное разрешение на сделку дал Совет по нефти при министерстве энергетики.

Экономика
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