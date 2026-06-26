Из-за компьютерной ошибки "Хеврат Хашмаль" недосчиталась 65 миллионов шекелей. Заплатят потребители

план урегулирования сбоя во взимании Израильской электрической компанией платы с владельцев солнечных панелей на крышах, имевших общий счетчик для потребления и выработки электроэнергии.

Речь идет о плате, установленной управлением еще в 2018 году. Из-за сбоя в компьютерных системах, обнаруженного только в 2023 году, "Хеврат Хашмаль" недополучила от владельцев солнечных панелей 65 миллионов шекелей. При этом компания не уведомила об этом управление электроэнергии, и только в начале 2026 года начала пытаться взыскать недоплату за два года ретроактивно.

Опубликованный Управлением план устанавливает, что за период с 2020 по 2023 год "Хеврат Хашмаль" не сможет провести ретроактивное взыскание с владельцев солнечных панелей, и возьмет на себя все издержки за этот период.

Что касается периода с 2023 года по апрель 2025 года, предлагается, что "Хеврат Хашмаль" возьмет на себя 60% стоимости недополученной платы, в совокупном объеме около 22 миллионов шекелей. Оставшаяся часть стоимости, около 14 миллионов шекелей, будет признана системной издержкой и возложена на всех потребителей электроэнергии путем повышения тарифов на электричество на 0,05%.

За период с апреля по октябрь 2025 года компания может взыскать с владельцев сотовых панелей недополученную сумму, разбив ее на 6 беспроцентных платежей.