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Экономика

Городской совет Нью-Йорка одобрил заморозку арендной платы, обещанную Мамдани

Недвижимость
Нью-Йорк
время публикации: 26 июня 2026 г., 09:01 | последнее обновление: 26 июня 2026 г., 09:01
Городской совет Нью-Йорка одобрил заморозку арендной платы, обещанную Мамдани
AP Photo/Adam Gray

Совет по нормативам арендной платы в муниципалитете Нью-Йорка проголосовал за заморозку арендной платы почти для миллиона квартир с регулируемой арендой, выполнив одно из ключевых предвыборных обещаний мэра Зохрана Мамдани.

Заморозка одобрена как для одногодичных, так и для двухгодичных договоров аренды и охватывает более чем 40% всех квартир в пяти районах города.

Заморозка будет применяться к договорам аренды, начинающимся 1 октября или позднее.

Решение было утверждено 7 голосами против 1. Еще одна член совета объявила о своей отставке до голосования, заявив, что исход голосования предрешен. Шесть из 9 членов комиссии были назначены Мамдани.

Экономика
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