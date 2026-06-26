Городской совет Нью-Йорка одобрил заморозку арендной платы, обещанную Мамдани

Совет по нормативам арендной платы в муниципалитете Нью-Йорка проголосовал за заморозку арендной платы почти для миллиона квартир с регулируемой арендой, выполнив одно из ключевых предвыборных обещаний мэра Зохрана Мамдани.

Заморозка одобрена как для одногодичных, так и для двухгодичных договоров аренды и охватывает более чем 40% всех квартир в пяти районах города.

Заморозка будет применяться к договорам аренды, начинающимся 1 октября или позднее.

Решение было утверждено 7 голосами против 1. Еще одна член совета объявила о своей отставке до голосования, заявив, что исход голосования предрешен. Шесть из 9 членов комиссии были назначены Мамдани.