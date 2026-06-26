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Экономика

Ryanair отменяет доплату за бронирование места для ребенка возле родителя

Авиация
Семья
время публикации: 26 июня 2026 г., 08:38 | последнее обновление: 26 июня 2026 г., 08:38
Ryanair отменяет доплату за бронирование места для ребенка возле родителя
AP Photo/Martin Meissner

Ирландская авиакомпания Ryanair изменила свою политику посадки для семей, отменив доплату за возможность родителя сидеть рядом с маленьким ребенком.

Взрослые, летящие с детьми и не желающие платить за предварительный выбор места, теперь будут получать информацию о бесплатном распределении мест после прохождения онлайн-регистрации. "Бесплатные родительские места" теперь будут доступны в задней части самолета, поскольку передние ряды обычно зарезервированы. В Ryanair сообщили, что новая политика соответствует практике, принятой у большинства других европейских авиакомпаний.

Генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири заявил, что компания "неохотно подстроится под отраслевой стандарт", но настаивал, что действовавшая годами политика полностью соответствовала требованиям закона и давала семьям «уверенность в том, где они будут сидеть уже на момент оформления бронирования, и что это было для них важно».

Изменение произошло после того, как британское Управление по конкуренции и рынкам начало расследование против Ryanair по данному поводу.

Экономика
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