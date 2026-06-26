x
26 июня 2026
|
последняя новость: 13:20
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
26 июня 2026
|
26 июня 2026
|
последняя новость: 13:20
26 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Курсы валют в Израиле на 26 июня 2026 года: доллар вновь перевалил за отметку 3 шекеля

Курсы валют
время публикации: 26 июня 2026 г., 12:28 | последнее обновление: 26 июня 2026 г., 12:32
Курсы валют в Израиле на 26 июня 2026 года: доллар вновь перевалил за отметку 3 шекеля
Фото NEWSru.co.il

Банк Израиля сообщает, что в пятницу, 26 июня, валютные торги завершились повышением курсов доллара США и единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю, и впервые за много дней доллар вновь продается дороже трех шекелей.

Курс доллара вырос на 0,739% и составил 3,001 шекеля за $1. Курс евро вырос на 1,102% и составил 3,414 шекеля за €1.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook