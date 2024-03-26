"Авиационная промышленность" выплатит работникам 100 млн шекелей бонусов

Согласно предварительным расчетам, 15000 работников государственного концерна "Авиационная промышленность" (IAI) получат около 100 миллионов шекелей бонусов из прибыли концерна за 2023 год.

Работники IAI начали получать долю в прибыли концерна в 2022 году задним числом с 2019 года.

За 2019-2021 годы им было выплачено 90 миллионов шекелей, а за 2022 год – 61 миллион шекелей. 2023 год концерн завершил с рекордной прибылью 320 миллионов долларов, 50% из которых будут выплачены государству в качестве дивиденда.