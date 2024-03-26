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Экономика

"Авиационная промышленность" выплатит работникам 100 млн шекелей бонусов

время публикации: 26 марта 2024 г., 07:07 | последнее обновление: 26 марта 2024 г., 07:07
"Авиационная промышленность" выплатит работникам 100 млн шекелей бонусов
Flash90. Фото: М.Шай

Согласно предварительным расчетам, 15000 работников государственного концерна "Авиационная промышленность" (IAI) получат около 100 миллионов шекелей бонусов из прибыли концерна за 2023 год.

Работники IAI начали получать долю в прибыли концерна в 2022 году задним числом с 2019 года.

За 2019-2021 годы им было выплачено 90 миллионов шекелей, а за 2022 год – 61 миллион шекелей. 2023 год концерн завершил с рекордной прибылью 320 миллионов долларов, 50% из которых будут выплачены государству в качестве дивиденда.

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