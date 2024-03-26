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Экономика

Утверждено продление Трансизраильского шоссе в северном направлении

время публикации: 26 марта 2024 г., 12:54 | последнее обновление: 26 марта 2024 г., 12:54

Правительство Израиля утвердило проект строительства нового отрезка северной части Трансизраильского шоссе (шоссе 6) от развязки Сомех до Бейт а-Эмека.

Речь идет о 22-километровом участке трехполосного шоссе в каждом направлении, включая строительство трех развязок и место для будущих железнодорожных путей.

Стоимость проекта оценивается в 3 миллиарда шекелей. Компания "Хоце Исраэль" сможет начать работы в 2025 году, а их завершение намечено на 2028 год.

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