Утверждено продление Трансизраильского шоссе в северном направлении

Правительство Израиля утвердило проект строительства нового отрезка северной части Трансизраильского шоссе (шоссе 6) от развязки Сомех до Бейт а-Эмека.

Речь идет о 22-километровом участке трехполосного шоссе в каждом направлении, включая строительство трех развязок и место для будущих железнодорожных путей.

Стоимость проекта оценивается в 3 миллиарда шекелей. Компания "Хоце Исраэль" сможет начать работы в 2025 году, а их завершение намечено на 2028 год.