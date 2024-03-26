Минфин: задержка в отмене Закона Милчена обойдется Израилю в миллиарды шекелей

Во вторник, 26 марта, финансовая комиссия Кнессета рассмотрит поправки к Ордонансу о подоходном налоге, призванные отменить часть так называемого "Закона Милчена" о предоставлении налоговых льгот новым репатриантам и реэмигрантам.

Закон Милчена, принятый в 2008 году, представляет собой группу поправок к Ордонансу о подоходном налоге, освобождающую репатриантов и реэмигрантов от уплаты налогов с доходов, извлекаемых за границей, а также от отчетности об этих доходах и об имуществе за границей на десять лет с момента, когда человек стал налоговым резидентом Израиля.

Новая поправка, продвигаемая министерством финансов под давлением Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) и налоговых органов Европейского союза, должна отменить освобождение от отчетности.

В минфине настаивают, что поправки должны быть утверждены до конца текущей сессии Кнессета в начале апреля. Согласно экспертному заключению главного аудитора министерства финансов, публикуемому газетой "Калькалист", в противном случае ущерб экономике Израиля составит миллиарды шекелей.

На текущий момент из-за Закона Милчена налоговые органы Евросоюза рассматривают вопрос о включении Израиля в список стран, чье налоговое законодательство не способствует борьбе с отмыванием капитала. Окончательное решение должно быть принято в мае текущего года. Изменение закона и отмена освобождения от налоговой отчетности снимет вопрос с повестки дня. Задержка до следующей сессии Кнессета в июне приведет к включению Израиля в "черный список". И тогда, чтобы выйти из него, изменения закона будет уже недостаточно, ЕС потребует полной проверки соответствия, что может затянуться на месяцы.