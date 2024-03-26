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Экономика

Минфин утвердил повышенные компенсации бизнесам севера за январь-февраль

время публикации: 26 марта 2024 г., 11:39 | последнее обновление: 26 марта 2024 г., 11:39
Минфин утвердил повышенные компенсации бизнесам севера за январь-февраль
Noam Revkin Fenton/Flash90

Министерство финансов подготовило постановления, продлевающие на январь-февраль 2024 года действие постановлений о компенсациях предприятиям в населенных пунктах вдоль границы с Ливаном.

Постановления дают бизнесам возможность выбора между повышенным размером компенсации за снижение оборота и компенсацией на основе заработной платы работников, пропустивших работу в связи с решениями оборонных структур.

Кроме того, министр финансов Бецалель Смотрич подписал указ о присвоении статуса приграничных следующим населенным пунктам: Кацрин, Кфар-Врадим, Буката, Хад-Нес, Хиспин, Рамат-Трамп. Указ будет в силе в течение года, и будет давать предпринимателям в этих населенных пунктах право на получение компенсации за косвенный ущерб.

Постановления и указ должны быть утверждены финансовой комиссией Кнессета.

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